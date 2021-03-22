شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو»: مستعدون لتعزيز العمل الأمني مع ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم، استعداده لتعزيز العمل الأمني بليبيا في ظل استلام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مهامها.

وقال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي حول ليبيا: إن الحلف الأطلسي سيواصل مساندته مسار السلام والعمل الأمني في ليبيا عندما يقرر الليبيون ذلك, مُرَحِّباً في الوقت نفسه بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وسعيها للإعداد لانتخابات ديسمبر المقبل.