شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تفرض قيوداً على الأسواق للحدّ من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت الحكومة الباكستانية اليوم قيوداً جديدة على الأسواق؛ للحدّ من الانتشار السريع الذي تشهده البلاد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا ( كوفيد 19).

وأوضح بيان صادر عن مركز القيادة والتحكم الوطني المعني بمراقبة جائحة كورونا أن القيود الجديدة تشمل الإغلاق الكامل للأسواق والمراكز التجارية يومين في الأسبوع، والإغلاق المبكر بحلول المساء في باقي الأيام.

وأضاف أنه نظراً لتفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا بسرعة فائقة، كان لا بد من فرض قيود جديدة في الأسواق، مع ضمان احترام تعليمات وزارة الصحة خلال الأيام التي يُسمح فيها بمزاولة الأعمال والأنشطة.