خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 7357 إصابة جديدة بكورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الايرانية، الاثنين، عن تسجيل 7357 إصابة جديدة و80 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية في تصريح اليوم إنه "منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 7357 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و808 آلاف و422 إصابة مؤكدة".

واوضحت انه "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 773 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، ولفتت الى "تعافي مليون و549 ألفا و649 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واضافت أن "3861 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة".