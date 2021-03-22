أوامر ملكية.. المغرب يضخ دماء جديدة لقيادة مؤسساته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء الإثنين، عن أربعة تعيينات جديدة بمواقع قيادية تشمل مؤسسات قضائية ورقابية مهمة في البلاد.

وبحسب بيانات للديوان الملكي المغربي، وصل ”الخليج 365” نُسخة منها، فإن التعيينات شملت كُلا من مؤسسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للحسابات.

وأورد أحد البيانات، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.





والعدوي هي قاضية حسابات سابقة، كما شغلت منصب والٍ (محافظ عام) لمرتين مُتتاليتين، كما أنها أول امرأة تشغل منصباً من هذا النوع، قبل أن يتم تعيينها مُفتشاً عاماً لوزارة الداخلية.

بيان ثانٍ، أعلن تعيين الملك محمد السادس لمحمد عبد النباوي رئيسا أولاً لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما عين الحسن الداكي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.





وفي نفس الصدد، وبحسب أحكام الدستور المغربي، عين خمس أعضاء آخرين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

من جهة أخرى، عين العاهل المغربي أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة.



