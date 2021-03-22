شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد للدبيبة ضرورة إنهاء الصراع الليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة «ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة». وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن أنتوني بلينكن وعبد الحميدالدبيبة شددا على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة، و«إجراءات أخرى» لإنهاء الصراع الليبي. وأضافت الوزارة أن المسؤولين «أكدا أيضا الحاجة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير».

في الأثناء، جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تأكيد التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف؛ من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء أسس متينة لهذه المصالحة، والسعي إلى توحيد كافة المؤسسات، ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

واستقبل المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني، الاثنين في طرابلس، المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدن زنينقا، ومنسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانون.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد كوبيش أن الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.

وأشار كوبيش إلى دعم كافة الجهود لتوحيد كافة المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

من جهة أخرى، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن الحلف مستعد لتعزيز العمل الأمني في ليبيا في ظل استلام الحكومة المؤقتة مهامها؛ وذلك إذا طلب الليبيون.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: «بخصوص ليبيا، رحبنا بالمعلومات حول الحكومة الانتقالية والإعداد لانتخابات ديسمبر/ كانون الأول» المقبل.

وأضاف: «نواصل مساندتنا لمسار السلام، وسنساعد كذلك في تعزيز العمل الأمني عندما يقرر الليبيون ذلك».

لجنة للترشيح للوظائف السيادية

ووصل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى القاهرة، في زيارة سيبحث، خلالها، العلاقات المشتركة بين البلديْن.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد، مؤخراً، دعم مصر الكامل للحكومة الليبية الجديدة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي.

وفي سياق متصل، أعلن عقيلة، أمس الأول الأحد، عن تشكيل لجنة تتولى الإعلان عن فتح باب الترشح لتولّي أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وتتلخّص مهام اللجنة إضافة على الإعلان عن فتح باب الترشح، تسلّم وفرز الملفات والسير الذاتية، والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي أحد المناصب؛ بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

رأب الصدع للوصول للانتخابات

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية رأب الصدع بين أبناء ليبيا ولم الشمل وصولاً للانتخابات رئاسية قادمة.

وبيّن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير أعرب خلال اللقاء عن استعداد وزارته للتعاون مع الجانب البريطاني في مجالات التدريب وتطوير قدرات كافة منتسبي وزارة الداخلية في كافة المجالات الأمنية.

وهنأ سفير بريطانيا الوزير لاستلامه مهامه مثمناً التداول السلمي للسلطة في ليبيا باختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات الأمنية.

توحيد «وال» بعد 7 أعوام من الانقسام

وأصدرت المؤسسة الليبية للإعلام في طرابلس، أمس الأول الأحد، قراراً بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية «وال» في المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة وطنية واحدة، كما كانت عليه قبل الانقسامات السياسية وما شهدته البلاد من صراع.

تحريك عجلة الاقتصاد

وعقد الاثنين بمصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضم محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير ووزراء التخطيط والمواصلات والمالية ضمن الجهود لإنجاح برنامج الحكومة للنهوض بالاقتصاد.

وتناول الاجتماع بالنقاش التنسيق لتوحيد الجهود لإنجاح برنامج الحكومة وتحريك عجلة الاقتصاد وتناغم السياسات الاقتصادية: المالية والتجارية والنقدية.(وكالات)