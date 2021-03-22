شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار " يعلن جدول انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب المصريين الأحرار، الجدول الزمنى لعملية انتخاب رئاسة حزب المصريين الأحرار وأعضاء الهيئة العليا ، والمقرر انعقادها ضمن إجراءات المؤتمر العام للحزب يوم الأربعاء 31 مارس الجارى.

وبحسب بيان صحفى صادرعن الحزب ، مساء اليوم ، يتم تقديم طلبات الترشح شخصياً من الراغب فى الترشح لرئاسة الحزب ولعضوية الهيئة العليا للجنة الانتخابات الداخلية للحزب، لمدة ٣ أيام من غدا الثلاثاء والموافق 23 وحتى الخميس 25 مارس، على أن يتم عرض كشوف أسماء المترشحين لرئاسة الحزب ولعضوية الهيئة العليا للحزب بشكل مبدئي يوم 26 مارس.

وذكر البيان، سيتم فتح تقديم الطعون ضد المترشحين لرئاسة الحزب ولعضوية الهيئة العليا للحزب، يوم واحد وذلك يوم 27 مارس على أن تنظر فى اليوم التالى للبت فيها، ويتم إعلان الكشوف النهائية للمترشحين لرئاسة الحزب ولعضوية الهيئة العليا للحزب يوم 29 مارس قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب 48 ساعة ويكون الصمت الانتخابي يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 .