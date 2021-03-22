مبادرة السعودية من أجل مستقبل اليمن

أوضح القيادي الحوثي السابق عبدالناصر العوذلي، أن السعودية تقدم دوما وأبدا مبادرات سلام لإيجاد الحلول والقواسم المشتركة، وهي أيضا تعلن للعالم أنها مع أي مبادرة يرضاها اليمنيون أو القوى السياسية اليمنية، والمملكة لا تضع نفسها عائقا أمام السلام أو معارضة خيارات اليمنيين بل سندا ومساعدا لهم، ودورها حيوي وإنساني وينطلق من منطلقات اليمن.

واليوم هذه المبادرة التي تقدمها السعودية تؤكد أنها في ذات مسار السلام، ورغما عن ذلك تقوم الميليشيات الحوثية بفهم توجهات المملكة بطريقتها الخاطئة، مفسرةً السلام على أنه ضعف، ويتمردون على الواقع الإنساني والأهداف السلمية، لأنهم جماعات إرهابية، مما يجعل تلك الميليشيات تضاعف من طغيانها وعبثها واستمرار رفضها لكل المبادرات.

قتلى الحوثيين

وأضاف العوذلي أنه في الفترة الأخيرة وخلال أيام قليلة سقط الآلاف من القتلى الحوثيين في جبهات نهم ومارب وصعدة، وفقد الحوثيون الكثير من العتاد والأسلحة والذخيرة، والكثير منهم سلموا مواقعهم واستسلموا. وتأتي المبادرة لتثبت نية السعودية وبحثها عن السلام حتى وهي في أعلى درجات القوة.

مشيرا إلى أن توجهات الحوثيين لا تتوقف عند حدود اتفاقيات أو مبادرات لأن لديهم أهداف ومخططات إيرانية ينفذونها من خلال سفير إيران في صنعاء، ولذا فإن الحوثيين يمتلكون ترسانة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والصواريخ، وعليهم إذا أرادوا الجنح للسلم تسليم الأسلحة للدولة، ويتم محاسبة القيادات الحوثية على جرائمهم، فالحوثيون ينطلقون من مشروع يستمد تعاليمه من الثورة الإيرانية ينظمه لهم حاليا من صنعاء حسن إيرلو، وأي انتصار يحققه الحوثيون سواء من خلال معارك أو مبادرات فهو انتصار للمخطط الإيراني.

رأب الصدع

وقال العوذلي إن دور السعودية حيوي ومفصلي ويرأب الصدع وخصوصا في المجتمع اليمني منذ اجتياح الحوثي صنعاء، وبدأت السعودية بموقفها التاريخي من خلال عاصفة الحزم من أجل إعادة الشرعية والأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، ولذا حرصت المملكة دائما ودوما على توحد كلمة اليمنيين واستقرارهم.

مبادرات سابقة ساهمت الرياض فيها لحل الأزمة

2011 : المبادرة الخليجية

2015 مارس: عاصفة الحزم

2015 أبريل: إعادة الأمل

2018 أكتوبر: تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. إيداع مبلغ 200 مليون دولار في البنك المركزي اليمني

2019 فبراير: الملك سلمان يؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية (مؤتمر القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ)

اتفاق الرياض برعاية الأمير محمد بن سلمان، بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي

2019 نوفمبر: دعت المملكة وشاركت لعقد مؤتمر المانحين لليمن، وتعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخياً خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.

2020 يونيو: نظمت السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020 بمشاركة الأمم المتحدة

2021 فبراير: خالد بن سلمان: المملكة تواصل دعمها لحل سياسي شامل في اليمن