مئات المشاريع التنموية والإنسانية التي قدمتها المملكة لليمن.. ألق نظرة عليها

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تحسين وصول النازحين داخليا في اليمن إلى الخدمات التعليمية، ومشروع دعم استمرار الخدمات التعليمية وتعافي قطاع التعليم من الأزمة والنزوح، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ضمن منحة المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020.

ودعمت المملكة الشعب اليمني بأكثر من 579 مشروعا تنمويا وإنسانيا منذ بداية الأزمة في اليمن.

وجرى خلال المشروعين تحسين إعادة تأهيل المدارس لضمان إيجاد بيئة تعليمية مواتية في محافظات عدن ولحج وحضرموت ومأرب للعائدين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي اليمني.

خدمات علاجية

من جانبها، قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 2,083 مستفيدًا خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 509 مستفيدين، وعيادة الباطنية 283 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 73 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 222 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 542 مراجعاً، وقسم الجراحة والتضميد 92 مستفيداً.

كما استفاد من قسم المختبر 341 مستفيداً، وقسم الأشعة 62 مستفيداً، وقسم نقل الدم 8 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 570 فرداً، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوليد حالتان، وصُرفت الأدوية لـ 1,092 فرداً، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

مساعدات طبية

واصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن. وقد راجع العيادات يوم أمس 344 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 172 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، حيث استقبلت عيادات الأطفال 39 مريضا من الأطفال وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 36 مريضا، وراجع 16 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 35 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 38 صورة أشعة لـ 24 مريضا، كما تم إعطاء 52 لقاحا لـ 21 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 213 وصفة طبية.