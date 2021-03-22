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تهنئة باكستان بذكرى اليوم الوطني

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بعث خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير ، برقية تهنئة لفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


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MO Nasa

MO Nasa

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