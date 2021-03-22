التحالف: يجب تحكيم العقل وقبول المبادرة السعودية

تطلع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، إلى أن يتم قبول المبادرة السعودية بشأن التواصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، قائلا إنه يجب تحكيم العقل والوصول لحل سياسي، وتقديم مصلحة الشعب اليمني، وأكد المالكي دعم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» للجيش الوطني اليمني، والوقوف مع الشعب وحمايته من الانتهاكات. وعن عدم التزام الميليشيا الحوثية بالمبادرة، أبان المالكي أن التحالف يتعامل مع الانتهاكات وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وغيرها من الانتهاكات بحكمة، ولديه الحق الكامل بحماية المواطنين ومقدرات المملكة وحماية الشعب اليمني في الداخل اليمني، مبينا أن تعامل المملكة مع الانتهاكات الحوثية بحكمة يُعد شجاعة.



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