بريطانيا: وفيات كورونا عند أقل عدد منذ 6 أشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات اليومية الناجمة عن مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة هبط إلى أقل مستوى منذ نحو ستة أشهر.

وسجلت بريطانيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 17 وفاة.

وبلغت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 5342. وبينما تراجع عدد الوفيات بشدة خلال الأسابيع الماضية، فقد استقر عدد الإصابات اليومية الجديدة عندما يتراوح بين 5000 و6000 هذا الشهر.

وسجلت بريطانيا خامس أكبر عدد من الوفيات بكورونا في العالم عند 126172. غير أن البداية السريعة لحملة التطعيم ساعدتها في التعافي من موجة ثانية من الجائحة.

وأظهرت البيانات أن عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 28 مليون شخص، وهو ما يزيد عن نصف عدد السكان.