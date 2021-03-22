جونسون: الاتحاد الأوروبي لا ينوي شن معركة بشأن لقاحات «كورونا»



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في شن معركة حول اللقاحات، رغم تحذير التكتل من أنه يتجه إلى تقييد صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى المملكة المتحدة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، بأن في محاولة لاحتواء التوتر مع بروكسل، قال جونسون، إن تجنب وضع عقبات أمام إمدادات اللقاحات مسألة حيوية لأن برامج التطعيم تتطلب من الدول التعاون معا.

وأوضح جونسون: «لقد تم طمأنتي من خلال التحدث إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة الماضية بأنهم لا يرغبون في وضع عقبات».

وأضاف في مقابلة مشتركة مع قنوات تليفزيونية قائلاً: «إن هذا في غاية الأهمية».

وقال جونسون: «كلنا نواجه الجائحة وكلنا لدينا المشاكل نفسها».

في الوقت نفسه، حذر جونسون من احتمال تعرض بريطانيا لموجة ثالثة من الفيروس، حيث تكافح دول في أورووبا حالياً ضد ارتفاع أعداد إصابة بـ«كورونا».

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين خلال زيارة لشركة بريتش إيروسبيس أن بريطانيا «يجب ألا يساورها أيه أوهام»، فعندما تضرب موجة ثالثة أوروبا فإنها ستصل إلى بريطانيا أيضاً».

وأضاف جونسون: «أتوقع أننا سوف نشعر بتلك الآثار بعد برهة وجيزة».



