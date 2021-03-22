مقتل طيار وفقدان آخر جراء اصطدام مقاتلتين في تايوان



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز قيادة الإنقاذ الوطني بتايوان اليوم الاثنين أن مقاتلتين من طراز «إف5- إي» اصطدمتا في الجو شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل طيار فيما لا يزال البحث مستمراً عن الطيار الآخر.

وكانت الطائرتان من بين أربع مقاتلات أقلعت بعد ظهر اليوم للمشاركة في برنامج تدريبي من قاعدة في شرق تايوان.

وتم قذف الطيارين بمقعديهما من المقاتلتين بعد وقوع التصادم.

ويجري استخدام مروحيات عسكرية وسفن تابعة لخفر السواحل في مهمة إنقاذ في منطقة الحادث، على بعد نحو 1.4 ميل بحري من ميناء للصيد في مقاطعة بينجتونج.

وبحسب بيان للمركز، فقد تم إنقاذ أحد الطيارين بعد العثور عليه فاقداً الوعي. كما تم العثور على مقعد طيار مكسور ومظلة، وتم لاحقاً الإعلان عن وفاة الطيار الذي تم العثور عليه.

وذكرت «وكالة الأنباء المركزية» الحكومية التايوانية أن سلاح الجو أمر بتعليق تحليق كافة المقاتلات من هذا الطراز من القاعدة.



