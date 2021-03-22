مسؤول إيراني يدعو سلطات بلاده لإلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:17 مساءً - دعا مسؤول إيراني، الاثنين، سلطات بلاده لإلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية؛ بسبب عدم كفاءة هذه الخطوة في ظل وجود قرابة 3 ملايين شاب متغيب عن الخدمة، داعياً إلى ”استبدال التجنيد الإجباري بقوات عسكرية متخصصة لحماية أمن وسلطة البلاد“.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي، في تغريدة له عبر ”تويتر“: إن ”وجود ثلاثة ملايين متغيب عن الخدمة العسكرية يشير إلى عدم كفاءة النموذج الحالي، وفي أوقات الحرب الاقتصادية يجب أن نستخدم إمكانات الشباب لبناء الإنتاج والارتقاء به“، مضيفاً أن ”جيل الشباب من الجنود هم في طليعة هذه الحرب“.

وأشار ”قاضي زاده هاشمي“ إلى أن البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد أثار قضية إلغاء الخدمة العسكرية أو تقليصها خلال مراجعة للموازنة العامة للبلاد للعام الجاري، الذي بدأ يوم أمس، مبيناً أن ”قضية التجنيد الإجباري يجب استبدالها“.

وكان مشروع إلغاء أو تقليص الخدمة العسكرية قد جرى طرحه من قبل البرلمان السابق في عهد رئيسه علي لاريجاني.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني وافقت لجنة إعداد الموازنة في البرلمان الإيراني على زيادة الحد الأدنى لرواتب المجندين للخدمة العسكرية لتكون 18 مليون ريال (72 دولارا أمريكيا)، ومنحهم مزايا مثل الحق في البعثة والزواج وزيادة التخصيصات المالية لمن تكون خدمتهم العسكرية في مناطق تشهد سوء أحوال جوية أو مناطق حدودية.

وأشاد بعض النواب في البرلمان الإيراني بهذه الخطوة، معتبرين أنها ”مقدمة للانتقال من التجنيد الإجباري إلى المهنة“.

وقال محسن دهنوي عضو البرلمان الإيراني في حديث لموقع ”تابناك“ الإخباري: ”يجب أن نعطي حق الجندي بلا منة وأن نكون شاكرين له“، مضيفاً أن ”هذا القرار هو مقدمة لتأسيس آليات عسكرية محترفة“.

من جانبه، كشف غلام رضا رحيم بور رئيس إدارة الموارد البشرية بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، قبل نحو شهرين، عن زيادة رواتب المجندين ثلاثة أضعاف، لتصل في هذا العام الجاري إلى 13 مليون ونصف المليون ريال إيراني.

واعتبر أبو الفضل أبو ترابي، ممثل محافظة أصفهان في البرلمان، أن ”القانون الحالي مرتبط بعام 1925، وبسبب التغييرات الاجتماعية ونمط الحياة في الوقت الحالي، لم يعد هذا القانون صالحاً للتطبيق“، في إشارة إلى خطة تعديل قانون نظام الخدمة العسكرية التي اقترحها عدد من نواب الفترة السابقة.

ويرى العديد من الشباب في إيران أن الخدمة العسكرية لمدة سنتين هي مضيعة للوقت، وهي أكثر عقبة أمام تعلم المهارات الفنية أو تدريسها.

ووفق تقارير إيرانية، فقد بلغ عدد المتهربين من الخدمة العسكرية في عام 2019 نحو مليوني شخص، فيما زاد هذا العدد في عام 2020 ليصل إلى مليونين و900 ألف شخص.

وإيران هي واحدة من الدول القليلة في العالم حيث لا تزال الخدمة العسكرية إلزامية، وفي العديد من البلدان لا يوجد مثل هذا الإكراه، أو الخدمة العسكرية أقصر من ذلك بكثير.

وفي فترة ما قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية، وفي إطار برامج الإصلاح المسماة ”الثورة البيضاء“، كان بإمكان المجندين المتعلمين أن يخضعوا لإكمال خدمتهم العسكرية لفترة قصيرة وفقًا لمجال دراستهم.