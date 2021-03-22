شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: المبادرة السعودية خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تأييده المبادرة التي أعلنتها المملكة اليوم للحلّ السياسي في اليمن.

وأكد أبو الغيط في بيان له اليوم، أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وتعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب.

وأضاف أن النقاط الأساسية في المبادرة تمثل نقطة انطلاق لحوار سياسي شامل، وتمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف.

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الحوثيين بتنحية أي مصالح خاصة أو أجندات خارجية، والنظر إلى الفرصة التي تنطوي عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والشروع في حوار سياسي شامل ينهي الأزمة.