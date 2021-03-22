اليونان: التقرير الأوروبي بشأن تركيا إيجابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت اليونان التقرير الأوروبي حول تركيا بأنه "إيجابي"، لأنه يرى أنقرة بشكل صحيح على أنها مشكلة تهم أوروبا بأكملها، ويبرز المشكلات التي يخلقها سلوك أنقرة للاتحاد.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان، إن نظر أوروبا إلى تركيا على أنها مشكلة هذا شيء جيد، وإيجابي، خاصة أن التقرير يقترح اتخاذ تدابير وعقوبات ضد أنقرة إذا عادت مرة أخرى إلى سلوكها غير القانوني.



وفي الاجتماع الوزاري في بروكسل، اليوم الإثنين، قدم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل تقريرا شاملا عن حالة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ويعتبر هذا التقرير بمثابة أساس للمحادثات في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد المقررة نهاية الأسبوع.

وتتكون نسخة التقرير الحالية التي لا يزال من الممكن إدخال تعديلات عليها، من 15 صفحة، وجزؤها الأكثر إثارة للجدل هو الجزء الأخير الذي جاء فيه "في حال عادت تركيا إلى أعمالها الاستفزازية والأحادية، فسيتعين عليها مواجهة عواقب سياسية واقتصادية".

ويحتوي التقرير على خيارات تحرك في حالة استمرار تركيا في مسار المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل 5 إجراءات عقابية محتملة، بينها تجديد قيود على شركة تركية متورطة في أعمال الحفر في المتوسط، وإجراءات ضد قطاعات مهمة للاقتصاد التركي مثل السياحة، وفق ما نقلته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية.

وشمل التقرير حظر الاستيراد والتصدير لسلع وتقنيات معينة كإجراءات عقابية محتملة أيضا، وفق الصحيفة ذاتها.

ويستند تقرير بوريل إلى تحليل رزين، ويبرر تدهور العلاقات مع تركيا "قبل كل شيء بالإجراءات التركية الأحادية في شرق البحر المتوسط"، حيث أصبحت حقوق قبرص مهددة، وتزايدت الاستفزازات التركية لليونان.

كما انتقد التقرير بشدة التدخلات العسكرية لأنقرة في ليبيا وسوريا، وتوقفها عن المساعي السياسية لتسوية سلمية في صراع كاراباخ.