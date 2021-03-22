بريطانيا تسجل أدنى حصيلة للوفيات الجديدة بكورونا منذ نحو 6 أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تراجع مؤشر الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في بريطانيا إلى مستوى 17 حالة، ما يمثل أقل حصيلة منذ حوالي 6 أشهر.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5342، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4301925 حالة.

ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا استقرارا نسبيا حيث وصل يوم 18 مارس إلى 6303 حالات، وفي 19 مارس 4802، وفي 20 مارس 5587، وفي 21 مارس 5312.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 17 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126172 شخصا.

ويشهد مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا تراجعا ملموسا حيث كان يوم 18 مارس عند مستوى 95 حالة، وفي 19 مارس 101، وفي 20 مارس 96، وفي 21 مارس 33.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام الاثنين تراجعا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص في البلاد.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 28 مليون شخص، بينهم 2.3 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.