شكرا لقرائتكم خبر 14 ألفا يستفيدون من العيادات السعودية بالحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 14.254 مستفيدا خدمتهم العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس الجاري. فيما راجع عيادة الباطنية 1010 أفراد، وعيادة الأطفال 399 طفلا، وقسم الطوارئ 1800 مراجع، أجرى الفحص المخبري لـ 3.990 مريضا، وراجع الصيدلية 4.607 مراجعين، ولقسم الرعاية الصحية 1.408 أشخاص.



كانت هذه تفاصيل خبر 14 ألفا يستفيدون من العيادات السعودية بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.