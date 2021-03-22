2083 خدمة طبية في حجة خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 2.083 مستفيدا خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس الجاري، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 509 مستفيدين، وعيادة الباطنية 283 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 73 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 222 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 542 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 92 مستفيدا. واستفاد من قسم المختبر 341 مستفيدا، وقسم الأشعة 62 مستفيدا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 570 فردا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ 1.092 فردا.

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