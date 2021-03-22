شكرا لقرائتكم خبر التحالف يدمر مخازن وورش سلاح الحوثي بحجة ومأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات عنيفة على مواقع وتجمعات ومخازن الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في حجة وصنعاء ومأرب.

استهدفت الغارات تجمعات وورشا ومخازن سلاح بقرية بني حسن التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة، ومعسكر سلاح الصيانة في صنعاء، ودمرت ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة في العاصمة.

وتواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهداف مواقع وعناصر الميليشيات الحوثية في أكثر من منطقة، حيث استهدفت عناصر وعتاد الحوثيين وخبراء أجانب كانوا يعملون على تشغيل منظومة دفاعٍ جوي في جبهة مأرب، كما استهدفت مواقع وورش تخزين المسيرات المفخخة في صنعاء، ومواقع الميليشيات في عمران والحديدة، وتمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي بكافة مكوناتها تابعة للميليشيات الحوثية، بكامل طاقمها من الخبراء أجانب في جبهة مأرب.

من جهة أخرى، اعترفت الميليشيات الإرهابية بوفاة أحد أبرز قياداتها، والمطلوب الرابع على قائمة تحالف دعم الشرعية اللواء زكريا الشامي، وسط تضارب الأنباء حول أسباب مصرعه، ونعى وزراء وقادة وناشطون حوثيون وفاة الشامي، فيما لم تصدر الميليشيات الحوثية بيانا رسميا حول ذلك.

وأكدت وكالة (خبر) اليمنية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن زكريا الشامي والمعين وزيرا للنقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، تم تصفيته بعد الخلافات التي حصلت في الأيام السابقة بين والده اللواء يحيى الشامي الحاكم الفعلي للحوثي رئيس حكماء آل البيت وبين الحاكم العسكري القادم من إيران حسن إيرلو حول معركة مأرب.

في حين تقول مصادر أخرى «إنه قتل بجبهة مأرب، وتحاول ميليشيات الحوثي عبر ناشطين تابعين لها الترويج أن وفاة زكريا الشامي بسبب فيروس كورونا الذي لا تعترف أساسا بتفشيه في مناطق سيطرتها، مع أنباء متداولة تم تسريبها عن إصابة رئيس حكومتها الانقلابية عبدالعزيز بن حبتور بالفيروس.

إلى ذلك أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بأشد العبارات، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بقصف مبنى كلية الآداب وحديقة جاردن سيتي شرق مدينة تعز بقذيفة هاون، والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية، والحاق أضرار مادية كبيرة وإثارة حالة من الهلع والخوف بين المدنيين‏.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح معمر الإرياني، أن الاعتداء الإرهابي امتداد لمسلسل الاستهداف المتعمد الذي تشنه ميليشيات الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية بهدف الانتقام لمحافظة تعز، التي يتعرض أبنائها الصامدين لحصار غاشم وتجويع ممنهج تفرضه الميليشيات منذ ستة أعوام في ظل صمت دولي مخز‏.

ميدانيا تمكن الجيش اليمني من بسط سيطرته على مديرية الأحكام بتعز بعد معارك مع ميليشيات الحوثي، وحرر مواقع مهمة في جبهتي الكسارة والمشجح في مأرب، عقب هجوم عنيف شنه على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

مشاهدات يمنية

