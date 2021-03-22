شكرا لقرائتكم خبر عن «السيادي» السوداني يتعهد بتنفيذ خارطة طريق جمع السلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم -عماد حسن:

تعهد مجلس السيادة الانتقالي في السودان بتنفيذ خارطة الطريق للمشروع القومي لجمع السلاح، وأعلنت «الجبهة الثورية» البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق سلام جوبا في الإقليم الشرقي.

وتسلم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الإثنين، التوصيات الختامية لحلقة البحث المشروع: القومي لجمع السلاح «الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق»، وتعهد بالعمل على تنفيذ التوصيات ومتابعتها حتى تتحقق نتائجها، وتكون على أرض الواقع سلاماً واستقرارً للسودان.

وأشار دقلو إلى أهمية مواصلة ورش العمل والندوات حتى تتحقق الغاية المطلوبة من مشروع جمع السلاح.

وشملت توصيات حلقة البحث التي نظمها المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالتنسيق مع لجنة جمع السلاح والعربات غير المقننة، أهمية التخطيط السليم لجمع السلاح وإضافة مرحلة خامسة للمشروع تتمثل في تجفيف المصادر.

وأكد الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بوساطة المدنيين كان وما يزال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وأضاف إن حكومة الثورة أدركت أهمية مخاطبة ظاهرة انتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة، فاعادت تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة الولاة وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف انتشار السلاح وتوفير الحماية للمواطنين.

إلى ذلك، أعلن وفد التحالف السوداني «الجبهة الثورية» البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق سلام جوبا في الإقليم الشرقي وعلى وجه الخصوص ولاية كسلا باعتباره أحد أجندة التحالف.

وقال رئيس الوفد اللواء الطيب فضل الله الذي يزور ولاية كسلا ان التحالف سيشارك في تأمين الشريط الحدودي وتحقيق الأمن بما ينعكس مستقبلاً على تدفق الاستثمارات وبما يخدم البنية التحتية والاستقرار الاقتصادي والحفاظ على الثروات المعدنية في شرق السودان.

وأعلن اللواء فضل الله تجاوز التحالف مرحلة الحرب وطي ملف كان شائكاً وتم التوصل إلى محاور عديدة متعلقة بتنفيذ مخرجات اتفاق جوبا وملف الترتيبات الأمنية في الإقليم الشرقي، وأشار إلى افتتاح معسكر في الولاية يضم كل قوات التحالف السوداني.

و شدد على ضرورة إزالة المفاهيم التي تعتقد أن ملف الترتيبات الأمنية حكر على قطاع جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.