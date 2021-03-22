شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي ساعد 30 مليون شخص على الاحتفاظ بوظائفهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير للمفوضية الأوروبية: إن برنامجاً يستند إلى قروض رخيصة من الاتحاد الأوروبي، ساعد ما يصل إلى 30 مليون شخص في الاحتفاظ بوظائهم في 18 من دول الاتحاد العام الماضي، عندما جمدت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات في أرجاء التكتل، ما أسهم في استقرار التوظيف في 2.5 مليون شركة.

وفي ظل البرنامج، استخدم الاتحاد الأوروبي تصنيفه الائتماني (AAA) لإتاحة 100 مليار يورو في قروض إلى حكومات استخدمت برامج عمل قصيرة الأجل لإبقاء الناس في وظائفهم من خلال دعم جزء من رواتبهم بدلاً من وضعهم في قوائم البطالة.

وقالت المفوضية في بيان: إن البرنامج دعم ما بين 25 إلى 30 مليون شخص في 2020، وهذا يمثل نحو ربع إجمالي الأشخاص الموظفين في الدول الأعضاء الـ18 المستفيدة منه.

وأبقى مثل هذا الدعم للعمالة معدل البطالة بلا تغير يذكر أثناء أكبر ركود على الإطلاق شهده التكتل المؤلف من 27 دولة العام الماضي؛ إذ ارتفع معدل البطالة من 6.5 في المئة في مارس/ آذار إلى ذروة عند 7.8 في المئة في أغسطس/ آب قبل أن يتراجع مجدداً إلى 7.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني.

ومقارنة بالولايات المتحدة؛ حيث لم تُستخدم مثل هذه البرامج على نطاق واسع، قفزت البطالة إلى 14.8 في المئة من قوة العمل في إبريل/ نيسان 2020 من 4.4 في المئة في مارس قبل أن تهبط تدريجياً إلى 6.3 في المئة في يناير هذا العام.