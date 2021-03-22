شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة»: 60 مركزاً في الدولة تستقبل الراغبين في تلقي اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي رانيا الغزاوي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن البدء في استقبال الراغبين في الحصول على لقاح "كوفيد- 19" وذلك بعد أن تم إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضه للعدوى خلال الأسابيع الستة الماضية، وتتيح «صحة» اللقاح حالياً في 60 مركزاً من مراكزها المتوفرة في جميع أنحاء الدولة، وتصل طاقتها الاستيعابية أسبوعياً لتقديم أكثر من 120 ألف جرعة لقاح.

وأكد الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في «صحة» أهمية حصول الراغبين على مواعيد لجميع فئات المجتمع وحجز موعد عبر تطبيق «صحة» قبل التوجه إلى المراكز، فيما حددت «صحة» 3 فئات لا يحتاجون للحصول على موعد في منشأتها، ويتم أعطاؤهم الأولوية وهم: وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وأصحاب الهمم، والمصابون بأمراض مزمنة.

وأشار الكعبي إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية وضعتها «صحة» بناء على توجيهات الجهات التشريعية المعنية، نظرا للإقبال الشديد من أفراد المجتمع على أخذ اللقاح في المراكز والعيادات، ولتنظيم عملية إعطاء اللقاح في المراكز، وتقليل فترات الانتظار على المراجعين، بحيث تكون طريقة الحصول على اللقاح منظمة وعملية.

واكد حرص «صحة» على الالتزام بحملة التطعيم ودعم الجهود الوطنية في ذلك، من خلال توفير اللقاح في 60 مركزاً تابعاً لها داخل الإمارة وخارجها بعد أن كان اللقاح متاحاً في 40 مركزاً، كما توفر الشركة التطعيم عبر المركبة الذي تم تفعيله في وقت سابق في جميع مواقع المسح من المركبة، وتعتزم الشركة رفع الطاقة الاستيعابية عبر توفير مراكز اكثر وزيادة أوقات العمل، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأفراد على التطعيم.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة من الراغبين في الحصول على اللقاح في أي من مراكز «ًصحة» التي يتوفر فيها اللقاح حجز موعد مسبق، حيث تعمل المراكز على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء.