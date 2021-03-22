شكرا لقرائتكم خبر عن ينتحلون صفة رجال شرطة ويسرقون 200 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

خففت محكمة الاستئناف في دبي الحكم الصادر بسجن أحد أفراد تشكيل عصابي من 10 إلى ثلاث سنوات وأيدت تغريمه 200 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن 10 سنوات على أفراد عصابة مكونة من 4 أشخاص، وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، بعد إدانتهم بالسرقة بالإكراه، وانتحال صفة رجال الأمن، وخطف واحتجاز شخصين، بعد اقتيادهما إلى ساحة رملية، ودهس أحدهما.

وكان المجني عليه أفاد في التحقيقات بأن أربعة أشخاص (ثلاثة آسيويين والرابع إفريقي) عرّفوا أنفسهم أنهم من رجال التحريات أثناء خروجه من منزله متجهاً إلى أحد المصارف بصحبة زميله لإيداع 200 ألف درهم في حسابه المصرفي، حيث أظهروا أجهزة اتصال لاسلكي تشبه أجهزة الشرطة وعرض آخر قيداً حديدياً وزعموا اقتيادهما إلى مركز الشرطة بواسطة مركبة العصابة.

وذكر المجني عليه أن العصابة استولت على الأموال التي بحوزته وبطاقة هويتهما وهواتفهما وأخبروه أنه متهم في قضية مخدرات وفي الطريق توقف سائق المركبة في ساحة رملية واعتدوا عليه بعد سحبه خارج المركبة وقام قائد المركبة بدهسه وفرّوا هاربين.

وحسب تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي أن إصابة المجني عليه نتجت عن اصطدام بعد الاعتداء عليه، وتم التوصل إلى اثنين من المدانين فأقرا بجرمهما بالاشتراك مع آخرين في سرقة المجني عليه، فقضت محكمة الجنايات أول درجة لجميع أفراد العصابة بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، حيث استأنف أحدهم الحكم فقضت بسجنه ثلاث سنوات والغرامة والإبعاد.