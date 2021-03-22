شكرا لقرائتكم خبر عن ندرة المترجمين بلغة الإشارة عقبة للطلاب الصم في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في كلية الفنون الجميلة بجامعة السودان، يتنقل اثنان من مترجمي لغة الإشارة يعملان بدوام كامل بسرعة بين الفصول الدراسية في محاولة لتلبية احتياجات عشرات الطلاب الذين يعانون الصمم أو ضعف السمع.

والكلية في العاصمة الخرطوم واحدة من الأماكن القليلة بالسودان التي يمكن للطلاب ضعاف السمع الدراسة فيها؛ للحصول على مؤهل عالٍ.

وعلى الرغم من أن كثيرين منهم يؤدون بشكل جيد في المدارس، فإنهم يتعرضون للاستبعاد من الدراسات العلمية أو التقنية الأكثر تقدماً، التي يُنظر إليها على أنها دراسات يصعب عليهم تعلمها.

في الفصول العملية، يقلل ضعف السمع من احتمالات التشتت والتعرض للانشغال بعيداً عن الدراسة الأمر الذي يسمح للطلاب بالتركيز، على حد وصف المدرسين في كلية الفنون الجميلة. فهم يستخدمون مفرداتهم الخاصة في وصف الألوان، على سبيل المثال، لكنهم يواجهون صعوبات في الموضوعات النظرية والموضوعات العامة، التي يتم تقديم كم كبير من معلوماتها شفهياً.

قال أبو القاسم عثمان وهو طالب تصميم جرافيك من ضعاف السمع متحدثاً بلغة الإشارة من خلال مترجم: تقابلنا مشاكل كثيرة، عندما يبدأ الأستاذ في الشرح لا نسمع شيئاً ويتعين وجود مترجم بالإشارة حتى نفهم ماذا يقول.

واستقبلت كلية الفنون أول طالب من ضعاف السمع في 2003. وصار لديها الآن نحو 50 طالباً جامعياً، ونحو 200 يدرسون؛ للحصول على دبلومات.

ولكن بسبب أزمة اقتصادية طويلة الأمد في السودان، غادر المترجمون البلاد للعمل بأجور أفضل في الخليج.

وقال عبد الله أحمد أحد المترجمين الباقين إنه يعمل لساعات طويلة ليحصل على راتب لا يكاد يغطي احتياجات الطعام والمواصلات. وينتهي الأمر أحياناً بأن يقوم الطلاب ضعاف السمع بالترجمة بلغة الإشارة لزملائهم الصم.

وكما هو الحال مع معظم الشباب في السودان، فإن فرص ما بعد التخرج محدودة، حتى بعد انتفاضة 2019 التي طالما دعت إلى التوسع في الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة. مع ذلك فإن كثيرين من هؤلاء الطلاب لديهم تعلق وشغف بالفنون.