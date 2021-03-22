“عبد النباوي” يخلف “فارس” والعدوي رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات ورحو يخلف الكراوي

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم 24” من مصادر مطلعة، أن تعيينات جديدة تمت اليوم الإثنين، في مناصب المسؤولية في عدد من المؤسسات الدستورية.

وأكد المصدر تعيين محمد عبد النباوي الرئيس الحالي للنيابة العامة، خلفا لمصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس أول لمحكمة النقض.

بينما أسند منصب وكيل عام للملك لدى محكمة النقض، الذي كان يشغله محمد عبد النباوي، إلى حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.

كما شملت التعيينات الجديدة، المجلس الأعلى للحسابات، الذي أصبحت على رأسه، زينب العدوي، لخلفا لإدريس جطو.

وتم أيضا تعيين أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لإدريس الكراوي، الذي تم تعيينه في المنصب في نونبر 2018 فقط، قبل أن يسحب منه الملك ملف الوقود، في يوليوز الماضي، حيث شكل لجنة للتحقيق في وضعية المنافسة في سوق المحروقات، بعدما تسلم تقريرين متناقضين من رئيس مجلس المنافسة.

وأكد المصدر تعيين محمد عبد النباوي رئيس أول لمحكمة النقض، ليخلف مصطفى فارس على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.