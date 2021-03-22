ترقب لأداء الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية اليمين أمام الملك

جدة - عبدالحي حسين - قالت مصادر متطابقة لـ”اليوم 24″، إنه من المرتقب أن يستقبل الملك مساء اليوم، الأعضاء الجدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث سيؤدون القسم لتسلم مهامهم.

يأتي ذلك بعدما تعززت تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بداية الشهر الماضي، بعناصر جديدة، تزامنا مع افتتاح السنة القضائية 2021، باعتباره تقليدا قضائيا يتم خلاله تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة.

الأداء المرتقب للأعضاء الجدد للقسم أمام الملك، يأتي أيضا، بعدما عاش المجلس، خلال الأيام الماضية حالة “بلوكاج”، يؤكد مصدر للموقع، حيث إن “الأعضاء الجدد لم يؤدوا اليمين، مما حال دون عقد اجتماع للمجلس بكامل أعضائه”.

وكان مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعلن عن تعيين الملك محمد السادس لـ3 أعضاء جدد في المجلس، ويتعلق الأمر بكل من محمد الناصر، المفتش العام لوزارة العدل، بالإضافة إلى محمد زاوي، القاضي والمدير السابق لمديرية الموارد البشرية، والذي يشتغل حاليا محاميا بهيئة الدار بالبيضاء، ثم خالد العريشي، المدير السابق لمديرية التجهيز بوزارة العدل، الذي أصبح هو الآخر عضوا في المجلس.

وقام الرئيس الأول لمحكمة النقض، كذلك، بالإعلان عن تجديد تعيين كل من أمين بنعبد الله وأحمد الغزالي.

وكان مصطفى فارس قد أكد في 5 فبراير الماضي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن سنة 2020 كانت امتحانا استثنائيا بكل المقاييس، إذ فرضت على جميع دول العالم ومختلف المؤسسات والمنظمات أوضاعا صعبة ومعقدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنها شكلت مناسبة أكدت من خلالها السلطة القضائية بالملموس انخراطها في الصفوف الأولى الأمامية لمواجهة هذه تداعيات الجائحة.