"انتهاكات أردوغان" تحرك عصيانا طلابيا في جامعة البسفور

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أعلن عدد كبير من طلاب جامعة البسفور بمدينة إسطنبول التركية مقاطعة الدراسة لمدة 6 أيام، احتجاجا على اعتقال 6 من زملائهم.



وذكرت صحيفة "تي 24" التركية المعارضة أن عددا كبيرا من طلاب جامعة البسفور قرروا مقاطعة الدراسة 6 أيام ردا على اعتقال 6 من زملائهم، واحتجاجا على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، أكاديميًا مواليا له رئيسا للجامعة.

وأعرب الطلاب في بيان عن الاستنكار الشديد لمحاكمة زملائهم المحبوسين ومطالبة الادعاء العام بحبسهم لمدد تصل إلى 11 عاما، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المستمرة منذ فترة، رفضا لتعيين مليح بولو، رئيسا للجامعة.

وأضاف الطلاب "مع بدء الفصل الدراسي لفترة الربيع، نعلن بصفتنا طلاب جامعة البسفور أننا لن نحضر طالما أن زملاءنا أيضا سيتغيبون وسنقاطع الدراسة لمدة 6 أيام من أجل زملائنا الستة المحبوسين".

وأكد طلاب الجامعة أنهم سيستهلون الفصل الدراسي بـ"المقاطعة وتنظيم مهرجان احتجاجا على الإجراءات التي تفرضها السلطة الحاكمة المعتدية على حق زملائهم في التعليم وحق كل من يخالفها في الحياة والوصي الذي قامت بتعيينه".

ودعا البيان جميع طلاب الجامعة للمشاركة في مهرجان ينظمونه تحت اسم "النضال"، مشيرا إلى أن هذه الفعالية ستكون للبحث عن أجوبة لما يدور داخل الجامعة.

وكان طلاب البسفور نظموا مظاهرات استمرت لأكثر من شهرين على التوالي ضد تعيين مليح بولو القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسا للجامعة، بقرار رئاسي، ما دفع السلطات لاعتقال عدد منهم.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ما يحدث داخل البوسفور بـ”حرب” يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.

وكشف استطلاع رأي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث، أن 50.6% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية يجدون أن قرار أردوغان بتعيين بولو في رئاسة الجامعة خاطئ