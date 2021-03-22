شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي: مبادرة السعودية جدية لإنهاء القتال في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رحّب السيناتور الأمريكي الجمهوري، جيمس ريش، بالمبادرة السعودية للحل في اليمن التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم (الإثنين). وقال ريش في تغريدة له: «أرحب بعرض السعودية الجدي لإنهاء القتال في اليمن، هذا الأمر يعزز جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية شاملة».

وقال السيناتور الأمريكي «على الحوثيين إثبات ما إذا كانوا هم وداعموهم الإيرانيون جادين في تحقيق سلام حقيقي».