شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي «داعشي» في شمال سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت مصادر قبلية مقتل القيادي البارز في تنظيم «داعش» سليم سلمي سعيد الحمادين، الذي كان ينشط في رفح والشيخ زويد بشمال سيناء. وأكدت مصادر موثوقة، أن الإرهابي الذي قتل اليوم (الإثنين)، كان مسؤولا عن مقتل المئات من المدنيين وعناصر قوات إنفاذ القانون.

وأكدت المصادر مقتله خلال اشتباكات مع مقاتلين بدو تابعين لقوات الأمن المعروفه باسم «اتحاد قبائل سيناء» بالتعاون مع قوات الأمن في منطقة البواطي بالقرب من قرية البرث جنوب رفح، خلال كمين مسلح نصبته العناصر لسيارة سليم الحمادين، الذي يعد أخطر وأقدم العناصر التكفيرية في سيناء، حيث شارك الحمادين في التخطيط والهجوم على قوات الجيش والشرطة وقتل المدنيين العزل.

وتم التحفظ علي جثمانه وتسليمه إلى الجهات الأمنية.

وأفادت المصادر أن الحمادي كان معتقلا بسبب تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وخرج أيام ثورة 2011، وكان مقيما بمنطقه الجورة جنوب الشيخ زويد. وتمكن من تجنيد العشرات للانضمام إلى داعش، وتم تصفيته بمعرفة عناصر مواليه للجيش في سيناء بعد نصب كمين لسيارته في منطقة البرث جنوب رفح.