شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف آبار نفط لمليشيا إيرانية في البوكمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استهدفت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية اليوم (الاثنين)، آبار نفطية عند الحدود السورية - العراقية، في بادية البوكمال الجنوبية بريف دير الزور. ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الآبار التي جرى استهدافها من الطيران المسيّر كانت المليشيات الإيرانية أعادت تأهيلها الفترة السابقة، بعد أن دمرها تنظيم «داعش» خلال سيطرته على المنطقة.

وكان المرصد السوري كشف أن جمعية «خيرية» تعمل على استقطاب الشبان من أبناء مدينة حمص والمقيمين فيها من مختلف المحافظات، وإغرائهم برواتب شهرية لتجنيدهم عسكرياً لصالح الميليشيات الموالية لإيران.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن مهمة المجندين حماية وحراسة خط «النفط» التابع للإيرانيين والممتد من العراق إلى حمص، حيث سيقومون بحماية الخط من الحدود السورية - العراقية وصولاً إلى محافظة حمص، حيث جرى تجنيد عشرات الشبان مستغلين الأوضاع المعيشية الكارثية ضمن مناطق نفوذ النظام السوري.