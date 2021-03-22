شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه الحكومة بتطوير منظومة خدمات النقل البحري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع، الاثنين، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، بتطوير منظومة خدمات النقل البحري في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض «الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، حيث وجه الرئيس بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي، ويتكامل مع محور قناة السويس، كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية، وتلك المناظرة لها على السواحل الإفريقية، لزيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

وعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك تطوير الأسطول المصري للنقل البحري، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة، خاصة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بما يضمان من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وأعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولاً إلى الطريق الدولي الساحلي، فضلاً عن سير العمل بتطوير ميناءي العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.

كما تم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يربط بين العين السخنة، والعلمين، ومرسى مطروح، خاصةً الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.

وفي سياق متصل، استقبل السيسي، أمس، هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة «ألستوم» الفرنسية، وتم تناول التعاون المشترك في قطاع النقل العام.