شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخبات الأوروبية تبدأ مشوار تصفيات مونديال 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ فرنسا حملة دفاعها عن لقبها بطلة للعالم عام 2018 هذا الأسبوع في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وسط فوضى تداعيات جائحة «كوفيد-19» وارتباك في ما يتعلق بتحرير اللاعبين للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، لا سيما في ظل قيود السفر المفروضة في بعض الدول.

وفي الوقت الذي تأجلت فيه تصفيات أمريكا الجنوبية ومعظم مباريات المنتخبات الآسيوية، فإن لاعبي المنتخبات الأوروبية واجهوا معضلة تنظيم أسفارهم للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

وبقي قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في تخفيف القوانين التي تفرض على الأندية تحرير لاعبيها خلال نافذة المباريات الدولية ساري المفعول حتى نهاية إبريل/نيسان، ذلك لأن المنظمة الدولية التي ترعى شؤون اللعبة لا تستطيع تجاهل الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم بأسره. أدى ذلك إلى ارتباك كبير، وتراجع في قرارات بعض الأندية والسلطات الحكومية في الأيام الأخيرة.

ففرنسا التي توجت بطلة للعالم بفوزها على كرواتيا 4-2 في نهائي مونديال روسيا عام 2018، تستضيف أوكرانيا الأربعاء وراء أبواب موصدة، قبل أن تتكبّد مشقة السفر على مسافة 5500 كم إلى كازاخستان، ثم التوقف في طريق العودة في ساراييفو لمواجهة البوسنة والهرسك في 31 الجاري.

شكّلت رحلة المنتخب الفرنسي مشكلة؛ لأن السلطات المحلية سمحت للاعبين باللعب في وسط القارة الآسيوية، ثم في منطقة البلقان، لكنها منعت اللاعبين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو الدول التابعة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. ذلك لأن الأندية الفرنسية أعربت عن قلقها من إمكانية خضوع لاعبيها للحجر الصحي لدى عودتهم، وبالتالي الغياب عن المباراة التالية لفريقهم.

كما أثر هذا القرار سلباً على المنتخبات الإفريقية، التي كانت تنوي استدعاء لاعبين لها يدافعون عن ألوان أندية أوروبية لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

عودة عن القرارات

وعلّق الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، على الفوضى التي رافقت هذه المشكلة بقوله: أنا لست سياسياً، أنا رجل عادي، لكن الأمر ليس منطقياً. الأمر ليس ذكياً في الوقت الحاضر. يتعين علينا أن نتكاتف وعدم إظهار أي تمييز أو عنصرية؛ لأن ذلك لا يعطي صورة جيدة. وذلك قبل خوض منتخب بلاده مباراة ضد تركيا قد لا يشارك فيها.

بيد أن وزارة الرياضة الفرنسية، وبعد أن لمست عدم صوابية قرارها، أعلنت في نهاية الأسبوع بأن الأندية تستطيع تحرير لاعبيها الدوليين، مؤكدة بأنهم مُعفَون من الخضوع للحجر الصحي لمدة 7 أيام، إذا احترموا الإجراءات الصحية الصارمة والبروتوكول الصحي لدى عودتهم.

كما تراجع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا عن قراره بمنع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه النمساوي دافيد الابا من السفر إلى المملكة المتحدة لمواجهة كل من إنجلترا واسكتلندا توالياً، وذلك بسبب تغيير في قيود السفر في ألمانيا مؤخراً.

وقال مدرب الفريق البافاري هانزي فليك، بعد فوز فريقه الكبير على شتوتغارت برباعية نظيفة، بينها ثلاثية لليفاندوفسكي: أعطينا الضوء الأخضر للاعبين.

ويأتي قرار الفريق البافاري بعد تخفيف إجراءات قيود السفر، إثر تداعيات فيروس «كورونا» في بريطانيا اعتباراً من الأحد، ما يعني بأن اللاعبين يستطيعان الدفاع عن ألوان بلديهما، ثم العودة إلى ألمانيا، من دون الخضوع للحجر الصحي، لا سيما أن هناك مباراة قمة تنتظرهما ضد لايبزيغ.

دول أخرى اضطرت إلى اتخاذ إجراءات رادعة؛ لمحاولة الالتفاف حول القيود، فالبرتغال بطلة أوروبا عام 2016 نقلت مباراتها البيتية ضد أذربيجان إلى مدينة تورينو الإيطالية؛ لأنها لو أقيمت في عاصمتها لشبونة لكان فرض على 10 لاعبين يمثلون أندية إنجليزية الخضوع لحجر صحي لدى عودتهم إلى المملكة المتحدة.

كما أن خوض 3 مباريات في التصفيات في غضون 7 أيام قبل عودة اللاعبين إلى أنديتهم، جعل الضغوطات تزداد على لاعبي النخبة، وسط برنامج مضغوط أصلاً بسبب جائحة «كوفيد-19»، حتى أن المراقبين تساءلوا عن مدى قدرتهم في خوض نهائيات كأس أوروبا، التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل، في أفضل جاهزية بدنية لهم بعد موسم شاق.