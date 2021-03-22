شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للرماية البارالمبية يواصل الإثارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 التي تستضيفها إمارة أبوظبي في مدينة العين برعاية كريمة من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس ابوظبي الرياضي.

وأقيمت الإثنين مسابقة 10 أمتار بندقية ضغط هوائي وضعية الواقف للسيدات R2 إعاقة جسدية SH1 وشهدت تنافساً كبيراً بين المشاركات لاسيما في الأمتار الأخيرة للمسابقة بين البطلات، حتى تمكنت البطلة الأوكرانية إيرينا شيتنيك من حسم الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية محققة 249 نقطة، وفازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية البطلة لخارا أفاني من الهند محققة 248,7 نقطة، وبالمركز الثالث والميدالية البرونزية مواطنتها بوجي هاستوتي هانيك محققة 252,6 نقطة.

وشهدت المسابقة واقعة غير طيبة للبطلة الأوزباكستانية مليكة كنجاييفا عندما لم تتمكن من إطلاق البندقية في الطلقة الرابعة خلال الوقت المسموح به من الحكم العام للمسابقة، الأمر الذي أثر في نتيجتها الكلية، وتسبب في خروجها من التنافس بين اللاعبات الثماني المشاركات في النهائي واحتلالها المركز الثامن في الترتيب.

إثارة لاقتناص الذهبية

أما مسابقة 10 أمتار بندقية ضغط هوائي وضعية الواقف مختلط R4 إعاقة جسدية فتشمل إحدى اليدين SH2، فشهدت إثارة في النهائي حيث تساوى بطلان في مجموع النقاط التي حصل عليها كل منهما 252,8 نقطة، ما اقتضى اللجوء إلى الطلقة الترجيحية وتمكن على أثرها البطل الإيطالي روبرتو لازارو من حسم المركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية، فيما حصل البطل فيتالي بلاكوشكي على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل البطل الهندي ديفارادي راماريكاشينا على المركز الثالث والميدالية البرونزية محققاً 230,8 نقطة.

وأكد العميد حسن الشحي رئيس لجنة الحكام في البطولة أن استضافة إمارة أبوظبي لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 للمرة الخامسة على التوالي بمدينة العين هو مدعاة للفخر، وحدث استثنائي في ظل ما تعانيه كل دول العالم من جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الإمارات لديها من بنية تحتية متميزة، وكفاءات وكوادر متميزة سواء في الرماية أو استضافة الفعاليات العالمية، ما يجعلها من الجهات المتميزة، وتتطلع إليها الاتحادات الدولية لاستضافة البطولات وبالأخص الرماية.

و تابعَ العميد حسن الشحي: «هذا الشي نفتخر به وقادرين في المرات القادمة بأي مستوى من البطولات عالمية أو إقليمية أو دولية على إدارتها واستضافتها بنجاح كبير، وهذه الاشياء نستقيها من شيوخنا الذين علمونا دائماً أن نكون في المركز الأول».

25 حكماً

وأضاف: «يوجد 25 حكم دولي في تحكيم البطولة منهم 10حكام مواطنين إضافة إلى رئيس اللجنة، جميعهم معينين من قبل الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية»، مشيراً إلى أن تحكيم المنافسات للرماية داخلياً داخل الصالات 10 و25 و50 متر يعد أسهل على الحكم نظراً لظهور النتيجة الكترونياً مباشرة على الشاشة عقب انتهاء الرامي من التصويب، بينما التحكيم الخارجي صعب بحكم أن القرار يكون للحكم وهو يصدره مباشرة عقب انتهاء الرامي من التصويب».

وأشاد حسن الشحي بمشاركة محكمات مواطنات في تحكيم منافسات البطولة، وأدائهم المتميز بشهادة أعضاء الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، والدليل على ذلك انهم تم اختيارهم للمشاركة سنويا في البطولات الدولية المختلفة داخل وخارج الدولة ومنهم مرشحة للتحيكم في منافسات الرماية البارالمبية في منافسات طوكيو المقبلة نظراً لتمتعهن بالكفاءة واكتسابهن خبرات كبيرة، موضحاً أنهم كلجنة حكام في الاتحاد الإماراتي للرماية وبالتنسيق مع اتحاد الامارات لرياضة أصحاب الهمم لديهم توجه في البطولات المقبلة لزيادة عدد الحكام المواطنين في تحكيم المنافسات.