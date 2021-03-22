شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات فيروفياريا يحصدن لقب كوبا ليبرتادوريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد فريق سيدات فيروفياريا البرازيلي لقب كوبا ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية (الموازي للقب دوري أبطال أوروبا) بعد الفوز على فريق أمريكا دي كالي الكولومبي، في النهائي الذي أقيم على ملعب جوزيه أمالفيتاني، بالعاصمة الأرجنتينية بوينيس آيريس الأحد.

وتفوقت المدربة ليندساي تيليز دي كارفالهو على مدرب الخصم، واحتفلت بجنون باللقب، وأظهرت قميصاً أهدت فيه الفوز لعائلتها.

يذكر أن نادي فيروفياريا تأسس في 1950، بينما تعود جذور أمريكا دي كالي لعام 1918.