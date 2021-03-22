شكرا لقرائتكم خبر عن لورين: ظننت اتصال سيتي مقلباً ولا نخشى برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشفت الإنجليزية لورين هيمب جناح نادي مانشستر سيتي عن تفاصيل انتقالها للنادي، وذلك على هامش الاستعدادات لمواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقالت هيمب (20 عاماً) إنها ظنت أن اتصال شخص من طرف سيتي بها هاتفياً مقلباً، وأضافت: «أحد ما اتصل بي، وحتى اليوم لست واثقة 100 في المئة من هويته، الشخص قال لي«أنصتي، سيتي مهتم بخدماتك. تحدثت مع المدرب نيك كشنج «مدرب فريق السيدات حينها» وهو مهتم جداً بالتحدث معك».

وتابعت لورين:«لم أفكر بالمكالمة مرتين، ظننت أنها مقلب، لم أتخيل أن سيتي يهتم بي ولم أكن أعرف البتة هوية المتصل، أخبرت والدتي ورفعت فوراً السماعة لتتحدث مع كوشنيج وقالت له: «هل صحيح سيتي مهتم؟ لورين تلقت للتو اتصالاً هاتفياً» فأجاب: «نعم، صحيح تماماً»، لم يكن من الصعب تخيل الاتصال حقيقياً فلورين، جناح بريستول سيتي حينها، حصدت للتو جائزة أفضل لاعبة ناشئة لموسم 2017-2018 ومن الطبيعي أن تجذب أنظار الكبار.

تعلمت لورين حب الكرة من شقيقتها الكبرى أيمي وخضعت بسن التاسعة لاختبار في مركز نادي نورويتش سيتي للمواهب المميزة وفشلت، وتعلق: «كان صعباً على أيمي أن تدخل وأنا أفشل لكن في تلك السن الصغيرة لم يكن لديّ خيار سوى المضي قدماً».

في العام التالي نجحت لورين في دخول المركز ولعبت للنادي حتى غلق المركز عندما كانت بسن الـ16، وتعلق: «كانت البداية صعبة جداً، كنت أسافر مع نورويتش وأبكي كل ليلة لأنني أفتقد أمي وأبي والمنزل». في الملعب لم تكن تواجه لورين أي مصاعب، فقد سجلت 9 أهداف في موسمها الأول جذبت أنظار سيتي وبعد تلك المكالمة لم تعد تنظر في الماضي.

شاركت لورين من الدكة في نهائي كأس الاتحاد 2019 وسجلت بعد دخولها ملعب ويمبلي بــ6 دقائق وفي نفس العام دشنت مسيرتها الدولية مع المنتخب، وتعرضت لورين لإصابة بشد عضلي في مباراة درع المجتمع حرمتها بداية الموسم حتى ديسمبر لكنها رغم تعاقد سيتي مع أسماء كبيرة حافظت على موقعها في تشكيلة المدرب جاريث تيلور وبعدما بدأ سيتي الموسم رابعاً فاز الفريق بجميع مبارياته ويحتل الآن الوصافة خلف تشيلسي لكنها تعلق بتواضع: «أسجل لأنني محاطة بلاعبات مميزات والحظ كان بجانبي بعد عودتي. ممتنة جداً لثقة المدرب».

تويتر العائلة ينحاز للورين

لا تحب لورين الشهرة لكنّ والديها يشعران بفخر كبير وفي بروفايل حسابهما على تويتر «The Hemps» كتبا: «والدا لورين الفخوران، أوه ووالدا الأخرى أيضاً » في إشارة لأيمي، وتعلق لورين:«لا أعتقد أنها تنزعج من ذلك، إنها مزحة فقط. حسناً، ربما هي مزحة، تلك الصفحة على تويتر يجب أن يكون اسمها لورين هيمب لأنها تحتوي كل صوري وأحياناً أخجل من تركيزهما عليّ. هما يريدان إظهار الدعم فقط».

برشلونة خصم صعب وعقبة كبيرة

مواجهة برشلونة يوم الأربعاء ستكون صعبة جداً، فسيدات النادي الكاتالوني حصدن الفوز في 20 مباراة على التوالي في الليجا وسجلن 99 هدفاً، وفي حال عبرت سيدات سيتي هذه العقبة الكبيرة سيواجهن ليون حامل لقب أوروبا في الـ5 سنوات الأخيرة كما أن تشيلسي متصدر الدوري في الجانب الآخر من القرعة ونهائي إنجليزي خالص وارد، وتعلق لورين:« لم أواجه برشلونة من قبل ولم أصل من قبل لربع نهائي البطولة، لذلك أشعر بحماس كبير وأتمنى أن يكون النهائي إنجليزياً خالصاً».

ويضم سيتي لوسي برونز وأليكس جرينوود اللتين حصدتا لقب أوروبا مع ليون بالإضافة إلى 3 لاعبات من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الفائزات بلقب المونديال، وتعلق لورين: «هؤلاء اللاعبات جربن الفوز بالألقاب ويعرفن طريق الفوز وأنا أشاهدهن كل يوم وأراقب تمريناتهن وأنا مثل جميع زميلاتي أريد حصد ألقاب ولا نخشى أحداً».