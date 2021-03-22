شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين يخسر نزال مصارعة في 50 ثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حاول المدافع الكرواتي ديجان لوفرين اختبار مهاراته في اللكم والمصارعة أمام مواطنه نجم الفنون القتالية ميركو كرو كوب، لكن الأخير أسقطه أرضاً في 50 ثانية صبيحة الأحد. وضرب لوفرين على الأرض لينهي النزال بعدما رفعه ميركو على كتفه وألقى به أرضاً ثم جلس عليه، ونشر لوفرين نجم ليفربول السابق وزينيت بطرسبورج حالياً شريط الفيديو على حسابه في إنستجرام وهو يضحك من شدة خصمه الذي لقب بـ«كرو كوب» لأنه كان فرداً في نخبة القوات الخاصة الكرواتية قبل دخوله مجال الرياضة.

وكتب لوفرين تحت الفيديو: «خضعت لجلسة تمرينات قصيرة صباح هذا اليوم ضد... يا له من وحش. فرصة سعيدة ميركو وشكراً لك»، بيد أن جرأة لوفرين على منازلة البطل ميركو خبر سيء لمهاجمي الدوري الروسي لكرة القدم الذين يعانون عدم قدرتهم على تجاوزه في المباريات.

ويشكل لوفرين حجر زاوية في دفاع زينيت هذا الموسم بعد 23 جولة رغم أن ليفربول باعه مقابل 10 ملايين استرليني، ولا شك أن مدرب ليفربول كلوب نادم جداً على التفريط به بعد إصابة معظم مدافعيه هذا الموسم.