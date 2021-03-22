شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر جديد للزوراء.. والكرخ يفرض التعادل على النجف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعرض الزوراء إلى تعثر جديد، بعد أن خرج متعادلاً من دون أهداف مع مضيفه الكهرباء، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب التاجي في بغداد، ضمن الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وبرغم هيمنة الزوراء على أجواء المباراة، فإن لاعبيه أهدروا الكثير من الفرص، بينما تولت عارضة الكهرباء رد ثلاث كرات، في حين رد قائم الزوراء كرة قوية للاعب الكهرباء مرتضى هديب.

وبذات النتيجة انتهت مباراة نفط ميسان وضيفه الميناء، بينما فاز أربيل على مضيفه السماوة بهدف قاتل، سجله اللاعب هيردي سيامند في الدقيقة 88.

في حين نجح الكرخ في فرض التعادل على مضيفه النجف بهدف قاتل في المباراة التي جرت بينهما على ملعب النجف الدولي، حيث انتهت المباراة بهدفين لكل منهما.

سجل هدفي النجف اللاعبان سفيان طلال ومحمد الزهرة في الدقيقتين 34 و80. بينما سجل هدفي الكرخ اللاعبان محمود خليل ومناف يونس بضربتي رأس جميلتين في الدقيقتين 78 و92.

وجاءت نتيجتا مباراتي الزوراء والكهرباء والنجف والكرخ، وقبلهما مباراة نفط الوسط والشرطة في مصلحة القوة الجوية الذي بات قريباً جداً من حسم لقب بطولة الدوري لصالحه.