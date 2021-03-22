تفاصيل المناظرة بين عبد الله رشدي والكاتبة فاطمة ناعوت حول أفكار الراحلة «نوال السعداوي»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الداعية عبد الله رشدي، إجراء مناظرة فكرية مع الكاتبة فاطمة ناعوت، وذلك مساء اليوم الاثنين، لتناول كتب وأفكار الكاتبة الراحلة نوال السعداوي، والتي وافتها المنية ظهر أمس الأحد.

وكتب الداعية عبر حسابه على فيس بوك، إن موعد مناظرته أمام الكاتبة فاطمة ناعوت، سيكون في تمام الساعة 9:20 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "الحرة". حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وفي وقت سابق، قال الداعية عبد الله رشدي، إن الكاتبة الدكتورة نوال السعداوي، بدأت حياتها مسلمة طبيعية على حد وصفه، ثم التحقت بجماعة الإخوان المسلمين، وارتدت الحجاب الشرعي، وكانت تحث صديقاتها على ارتداء الحجاب، وأنشأت مصلى داخل الجامعة من أجل الدعوة.

رحيل نوال السعداوي

وأضاف عبر مقطع فيديو نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أفكار السعداوي أخذت تتغير شيئًا فشيئًا ناحية العلمانية، حتى اتهمها البعض بالإلحاد، مؤكدًا أن لها بعض الآراء التي ليس من الممكن أن تتفق مع الإسلام، ولا يمكن أن تصدر من شخص يخاف الله، ومن بين تلك الآراء حديثها حول تجديد الخطاب الديني وتغيير النصوص المقدسة، مؤكداً أنها كانت ترغب في تغيير القرآن الكريم. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".