مقتل أخطر عنصر إرهابي تابع لـ "داعش" في سيناء



الشارقة - اميمة ياسر -

لقي سليم سلمي سعيد الحمادين، القيادي البارز والأخطر في تنظيم داعش في شمال سيناء، مصرعه، اليوم الاثنين.

وتم اعتقال "الحمادين" بسبب تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وتم خروجه إبان ثورة 2011، وكان مقيمًا بمنطقة الجورة جنوب الشيخ زويد.

ومنذ خروجه من السجن عام 2011، تمكن الحمادين، من تجنيد العشرات للانضمام إلى داعش، وتمت تصفيته بعد نصب كمين بسيارته في منطقة البرث جنوب رفح.

ويعد الحمادين أخطر وأقدم العناصر التكفيرية في سيناء؛ حيث شارك في التخطيط والهجوم على قوات الجيش والشرطة وقتل المدنيين العزل.