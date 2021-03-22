اخبار العالم

5 معلومات هامة عن صادرات مصر من السلع الهندسية.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن صادرات مصر من السلع الهندسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 9.8% مسجلة 1.801 مليار دولار خلال ال 8 أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2020 مقارنة ب 1.639 مليار دولار في نفس الفترة من 2020/2019، ونرصد فيما يلى 5 معلومات هامة عن صادرات السلع الهندسية:

 

  1. ارتفاع الصادرات بنسبة 19؜% خلال شهر فبراير 2021 مسجلة 240.5 مليون دولار مقابل 202.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.
  2. سجلت صادرات السلع الهندسية خلال شهرى يناير وفبراير عام 2021 ارتفاعا بنسبة 15% حيث بلغت 460.9 مليون دولار حتى نهاية فبراير.
  3.  مكونات السيارات سجلت نمو بنسبة 11.4% والأجهزة المنزلية بنسبة 45.4% والكابلات بنسبة 38.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 37.9% وسائل النقل بنسبة 56.2%.  
  4. تراجعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 9.1% والمعادن بنسبة 39.7% والطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 26%.
  5. ارتفاع صادرات مصر من السلع الهندسية للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% وتركيا 74.7% وفرنسا 2.5% والسعودية 67.9% و المغرب 30.6% .
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا