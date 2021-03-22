القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 9.8% مسجلة 1.801 مليار دولار خلال ال 8 أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2020 مقارنة ب 1.639 مليار دولار في نفس الفترة من 2020/2019، ونرصد فيما يلى 5 معلومات هامة عن صادرات السلع الهندسية:

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن صادرات مصر من السلع الهندسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012