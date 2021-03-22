شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن صادرات مصر من السلع الهندسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 9.8% مسجلة 1.801 مليار دولار خلال ال 8 أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2020 مقارنة ب 1.639 مليار دولار في نفس الفترة من 2020/2019، ونرصد فيما يلى 5 معلومات هامة عن صادرات السلع الهندسية:
- ارتفاع الصادرات بنسبة 19% خلال شهر فبراير 2021 مسجلة 240.5 مليون دولار مقابل 202.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.
- سجلت صادرات السلع الهندسية خلال شهرى يناير وفبراير عام 2021 ارتفاعا بنسبة 15% حيث بلغت 460.9 مليون دولار حتى نهاية فبراير.
- مكونات السيارات سجلت نمو بنسبة 11.4% والأجهزة المنزلية بنسبة 45.4% والكابلات بنسبة 38.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 37.9% وسائل النقل بنسبة 56.2%.
- تراجعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 9.1% والمعادن بنسبة 39.7% والطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 26%.
- ارتفاع صادرات مصر من السلع الهندسية للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% وتركيا 74.7% وفرنسا 2.5% والسعودية 67.9% و المغرب 30.6% .