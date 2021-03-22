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تخصيص 6 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين ضد كورونا بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

أعلن وكيل وزارة الصحة في الشرقية الدكتور هشام مسعود، اليوم الإثنين، عن تجهيز 6 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح .

جاء ذلك أثناء تفقده المركز الطبي في مدينة بلبيس؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضد فيروس كورونا.

أوضح وكيل الصحة أن تجهيز المركز الطبي بلبيس يأتي ضمن 6 مراكز طبية بالمحافظة، بخلاف مكتب صحة ثانٍ الزقازيق، لتطعيم المواطنين بقاح فيروس كورونا، تيسيرًا على المواطنين.

والمراكز المخصصة للتطعيم هي: مركز طب الأسرة بالدُميين بفاقوس - المركز الطبي بأبو حماد - مركز طبي الحي 29 بالعاشر من رمضان - قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي - وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزي.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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