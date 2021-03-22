بلينكن يؤكد التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 5:08 مساءً

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية.

ودان في اتصال هاتفي الهجمات على المملكة، مؤكداً أن الهجمات على السعودية تأتي من جماعات مسلحة موالية لإيران.

وأضاف بلينكن: “بحثت مع وزير الخارجية السعودي دعم جهود الموفد الأممي إلى اليمن”.

وقال إن واشنطن تدعم جهود الموفد الأممي والمبعوث الأميركي لحل الصراع في اليمن، مضيفاً: “نحتاج الالتزام بوقف إطلاق النار من كل الأطراف في اليمن”، وذلك بحسب “العربية”.