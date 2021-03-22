“أرامكو” السعودية تتوقع صعودا قويا للطلب على النفط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة ”أرامكو“ السعودية، اليوم الإثنين، إن الشركة الوطنية العملاقة متفائلة بشأن سوق النفط، وتتوقع تعافيا قويا للطلب.

وصرح الناصر: ”نحن متفائلون للغاية حيال الطلب على النفط مستقبلا“.

وعاودت أسعار النفط الهبوط، اليوم الإثنين، مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعافٍ متوقع للطلب على منتجات الوقود.

ونزل برنت 34 سنتا، ما يعادل 0.5% إلى 64.19 دولار للبرميل، فيما فقد الخام الأمريكي 21 سنتا، ما يعادل 0.3% إلى 61.21 دولار للبرميل.

وهبط العقدان أكثر من 6% الأسبوع الماضي.