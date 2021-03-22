إدارة الرجاء تكلف لجنة مصغرة برئاسة الأندلسي من أجل مجالسة جمال السلامي

جدة - عبدالحي حسين - عقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، برئاسة رشيد الأندلسي، اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، من أجل تداول الوضعية الرياضية، والتقنية للنادي، حسب ما جاء في البلاغ، المنشور في الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه بعد نقاش مستفيض، وصريح بين جميع أعضاء المكتب المديري، تقرر تكليف لجنة مصغرة منبثقة عن المكتب برئاسة الرئيس، من أجل مجالسة جمال السلامي، مدرب الفريق الأول، ومناقشة الآفاق المستقبلية التقنية للفريق.
وفي السياق ذاته، عبر جمال السلامي، مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن استعداده لمغادرة الفريق دون الحصول على أية تعويضات مالية، باستثناء رواتبه الشهرية الأربعة، العالقة في ذمة الفريق.
وحسب ما نشره الصحافي، جمال اسطيفي، عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك”، فإن السلامي قال لمسؤولي الفريق: “لن أكون عائقا أمام أي تغيير، قمت بعملي كما اعتقدت أنني يجب أن أقوم به”.
وتعالت أصوات الجماهير الرجاوية المطالبة برحيل السلامي، بعد الخسارة، أمس الأحد، في الديربي بهدفين نظيفين، برسم الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول، علما أن الجماهير كانت تطالب بذلك قبل الديربي، خصوصا بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، والأداء الباهت، الذي يظهر به الخضر في المباريات.