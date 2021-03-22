إدارة الرجاء تكلف لجنة مصغرة برئاسة الأندلسي من أجل مجالسة جمال السلامي

جدة - عبدالحي حسين - عقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، برئاسة رشيد الأندلسي، اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، من أجل تداول الوضعية الرياضية، والتقنية للنادي، حسب ما جاء في البلاغ، المنشور في الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه بعد نقاش مستفيض، وصريح بين جميع أعضاء المكتب المديري، تقرر تكليف لجنة مصغرة منبثقة عن المكتب برئاسة الرئيس، من أجل مجالسة جمال السلامي، مدرب الفريق الأول، ومناقشة الآفاق المستقبلية التقنية للفريق.

وفي السياق ذاته، عبر جمال السلامي، مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن استعداده لمغادرة الفريق دون الحصول على أية تعويضات مالية، باستثناء رواتبه الشهرية الأربعة، العالقة في ذمة الفريق.