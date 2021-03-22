تكريم الدولي المغربي لمريس في مراكش

جدة - عبدالحي حسين - كرمت فعاليا جمعوية رياضية من المغرب، وليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، سابقا، وابن مدينة مراكش، عبد المجيد لمريس.

وأقيمت مباراة احتفالية على شرف الاحتفاء ببعبد المجيد المريس في مراكش، ضمت العديد من نجوم المستديرة السابقين، من ضمنهم المحتفى به، إلى جانب كل من محمد فلوح، وعزيز غراف، وخالد الشمامي، ووكوحا، مصطفى عقلان، وحسن سوعيد، وآخرين.