تكريم الدولي المغربي لمريس في مراكش

جدة - عبدالحي حسين - كرمت فعاليا جمعوية رياضية من المغرب، وليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، سابقا، وابن مدينة مراكش، عبد المجيد لمريس.
وأقيمت مباراة احتفالية على شرف الاحتفاء ببعبد المجيد المريس في مراكش، ضمت العديد من نجوم المستديرة السابقين، من ضمنهم المحتفى به، إلى جانب كل من محمد فلوح، وعزيز غراف، وخالد الشمامي، ووكوحا، مصطفى عقلان، وحسن سوعيد، وآخرين.
وسهر على تنظيم اليوم الاحتفالي المذكور كل من المنظمة الدولية للدبلوماسية الموازية والإعلام والتسامح، وجمعية طاكسي فوت، ونجوم المنتخب الوطني المغربي، وعرف الاحتفال، أيضا، تكريم نجم كرة القدم الليبية، ابن منطقة أم درمان، واللاعب الدولي لنادي الاتحاد، والمنتخب الليبي، سليمان عمر.