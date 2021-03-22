آدم ماسينا أصبح مؤهلا لحمل القميص الوطني بعد موافقة الفيفا

جدة - عبدالحي حسين - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب الجامعة الملكية المغربية للعبة، الذي تقدمت به بخصوص مشاركة اللاعب آدم ماسينا مع المنتخب الوطني.

وقالت الجامعة، في بلاغ لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برسالة من الفيفا، تتضمن الموافقة على الطلب، الذي تقدمت به الجامعة بخصوص مشاركة اللاعب آدم ماسينا مع المنتخبات الوطنية المغربية”.

وسيحضر ماسينا في المعسكر، الذي ينطلق اليوم بـ”مركب محمد السادس لكرة القدم”، استعدادا لمبارتي موريتانيا وبورندي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، إذ يعتبر هذا الظهور هو الأول لماسينا مع المنتخب، بعد الأداء المتميز، الذي قدمه مع فريقه واتفورد الإنجليزي.