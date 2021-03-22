هند صبري: تلقيت تهديدا باغتصابي واغتصاب ابنتي بسبب لمجرد

جدة - عبدالحي حسين - عادت الفنانة التونسية، هند صبري، إلى الحديث عن الفنان المغربي، سعد لمجرد، مؤكدة أن اتهامها السابق له بالاستهتار، جعلها تتلقى تهديدات باغتصاب بناتها، والقتل.

وتحدث هند صبري عن لمجرد في برنامج “يوم ليك”، الذي يعرض عبر منصة WATCH iT!، موضحة أن كلامها السابق عنه، والذي اعتبرت فيه أن استهتاره هو ما أوصله إلى مشاكله القضائية، تسبب في توصلها بالعديد من التهديدات بالاغتصاب، والقتل لها ولبناتها.

وكانت صبري قد هاجهمت لمجرد، بعد اعتقاله في فرنسا، واتهامه باعتداء جنسي ثان في فرنسا، عام 2018، وقالت إن تكرار الاتهامات قطع الشك، ووصفته بالمستهتر.

وأكدت صبري أنها لا تعرف لمجرد شخصيا، ولم يكن رأيها نتيجة حقد، أو كراهية، وإنما من حسها القانوني، كونها محامية.

وأبدت هند صبري استعدادا للاعتذار مباشرة من لمجرد في حالة ما ثبتت براءته في نهاية مسلسل قضيته.