شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية بمبادرة المملكة بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل انواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على ان تودع الأموال الى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم ٢٠١٤م، ودعم العودة للمشاورات السياسية، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.