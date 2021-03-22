شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ..اعتقال 7 أشخاص إثر أعمال عنف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت أجهزة الأمن البريطانية سبعة أشخاص بعد أن تحولت احتجاجات في العطلة الأسبوعية في مدينة بريستول الإنجليزية ضد مشروع قانون جديد للشرطة، إلى أعمال عنف.

وقالت شرطة افون وسومرست اليوم الاثنين إن ستة أشخاص اعتقلوا بسبب اضطرابات عنيفة بينما ألقي القبض على شخص واحد وبحوزته سلاح هجومي خلال الاحتجاج أمس الأحد. وأدان سياسيون وكبير مسؤولي الشرطة العنف بعد تعرض 20 رجل شرطة للاعتداء أو الإصابة ونقل اثنان منهم إلى المستشفى بعد إصابتهما بكسور في العظام. كما أصيب أحد رجال الشرطة بثقب في الرئة.

وأظهرت صور ولقطات من موقع الحدث، الذي بدأ في الأصل كمظاهرة سلمية، كتابات مناهضة للشرطة على جدران المباني، وإضرام النيران في حافة صغيرة تابعة للشرطة. وقال كبير مسؤولي الشرطة آندي مارش إن "العنف والدمار الوحشي" لا علاقة لهما بالاحتجاج، بل هما من صنع "أولئك الذين يبحثون عن عذر لاثارة الفوضى".